В преддверии встречи Путина и Байдена женевский фонтан окрасился в цвета флагов РФ и США

В преддверии встречи Владимира Путин и Джо Байдена в ночь с 15 на 16 июня женевский фонтан окрасился в цвета государственных флагов России и США. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель Индустриальной службы Женевы Анн-Клод Стайнер рассказала, что освещать фонтан в цвета флагов — добрая традиция.

«Мы освещаем фонтан к примечательным датам и событиям. Саммит России и США — важное событие для города», — пояснила она.

Иллюминацию можно увидеть и в ночь с 16 на 17 июня до 4 часов утра. Женевский фонтан работает с 1891 года и является визитной карточкой города. Сейчас его высота составляет 140 метров, ежесекундно прокачивается 500 литров воды.

Ранее Белый дом раскрыл расписание встречи глав двух государств. Саммит пройдет сегодня на вилле Ле-Гранж.