В преддверии Суперкубка в детском парке «Елмай» прошел фестиваль болельщиков

В преддверии матча за Суперкубок России 2025 года между футбольными клубами ЦСКА и «Краснодар», который пройдет завтра в столице Татарстана, в детском парке «Елмай» на берегу Казанки, практически напротив «Ак Барс Арены», состоялся фестиваль болельщиков. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

На «разогреве» у амбассадоров Российского футбольного союза – Дмитрия Сычева, Георгия Щенникова, Кирилла Набабкина и Ари – выступили казанские музыканты Ванфи, Майлз, Люсель и Живая.

Собственно футбольная часть события началась с паблик-тока. В беседе наряду с амбассадорами приняли участие блогеры-миллионники Егор и Дима Губиньо, Филипп Лопаткин.

Кроме того, каждый пришедший в этот день в парк мог взять у гостей автограф и сфотографироваться с трофеем, который завтра разыграют «Краснодар» и ЦСКА.

Завершился праздник спорта большим футболом, в котором против звездных гостей сыграли не менее сотни пришедших в парк мальчишек и девчонок.

До фестиваля амбассадоры РФС встретились в Казанском государственном энергетическом университете с активистами студенческих трудовых отрядов. Среди последних были представители не только Татарстана, но и Красноярска, Омска, Ульяновска, а также других городов России.

Студотрядовцев интересовали не только футбольные темы, но и воспитание лидерских качеств и выстраивание командной работы на основе опыта профессиональных спортсменов, а также не имеющие отношения к спорту интересы гостей.

После общей дискуссии и совместного фото с Суперкубком в центре спортсмены начали раздавать автографы и делать совместные селфи. Затем для гостей провели экскурсию по музею КГЭУ. Последний не только является одним из трех специализированных энергетических вузов России и входит в топ-100 лучших высших школ страны, но и ведет свою историю с 1933 года, что делает его одним из старейших университетов Поволжья.

Центр студенческих трудовых отрядов Татарстана, который выступил инициатором встречи, два года назад отметил свое 60-летие. Ежегодно во время каникул он трудоустраивает более 10 тыс. студентов.

Матч за Суперкубок России 2025 года между футбольными клубами ЦСКА и «Краснодар» состоится на «Ак Барс Арене» 12 июля. Увидеть встречу собственными глазами в Казань приедут более 35 тыс. зрителей из 403 городов страны.