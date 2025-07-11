Студотряды Татарстана встретились с амбассадорами Суперкубка России

Фото: пресс-служба студенческих отрядов РТ

Сегодня в Казанском государственном энергетическом университете прошла встреча актива студенческих отрядов Татарстана с амбассадорами Суперкубка России. Представители движения пообщались с яркими представителями российского футбола и прикоснуться к легендарному трофею, сообщает пресс-служба студотрядов РТ.

Фото: пресс-служба студенческих отрядов РТ

«Ценно, что со стороны нашего спортивного сообщества уделяется большое внимание взаимодействию с молодежью. Среди представителей движения Российских студенческих отрядов регулярно проходят спартакиады, популяризации спорта уделяется большое внимание. На сегодняшнем мероприятии не только студенческие отряды Татарстана, присоединиться смогли молодые люди, участвующие во всероссийских трудовых проектах на территории республики: крупнейшей в стране студенческой стройки «Алабуга Строй» и производственного проекта «КАМАЗ», – заметил директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.

«Физическая активность, здоровый образ жизни – это не только про здоровье, это и про продуктивность, про энергию, про умение работать в команде, про стремление к новым вершинам», – добавил он.

Фото: пресс-служба студенческих отрядов РТ

Амбассадоры Суперкубка Дмитрий Сычев, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин и Ари сравнили работу в студенческих отрядах с собственным путем к спортивным достижениям. Гости указали на важность трудолюбия и дисциплины для успешной карьеры и назвали преодоление возникающих трудностей – драйвером успеха и ключевой ступенью профессионального роста.

«Не нужно идти на тренировку как на каторгу. От процесса важно получать удовольствие, делать спорт не работой, а делом своей жизни», – пересказал полученный еще в детстве главный совет от тренера обладатель Кубка УЕФА, трехкратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России Георгий Щенников.

Фото: пресс-служба студенческих отрядов РТ

Российские студотряды всегда поддерживали инициативы, направленные на популяризацию здорового образа жизни и физической активности. В рамках соглашения с Российским футбольным союзом молодые люди привлекаются на матчи в роли стюардов. Кроме того, студотряды активно привлекались к ведущим спортивным событиям, проходившим в столице РТ: помогали в организации чемпионата Мира и Кубка Конфедераций, участвовали в строительстве стадиона «Казань Арена» в рамках подготовки к Всемирной универсиаде 2013 года.

«Я достаточно далека от спорта, но футбол для меня – это особенное воспоминание детства, связанное с папой, который активно болеет за ЦСКА. На протяжении многих лет мы следим за матчами по телевизору, несколько раз ездили поддержать клуб на матчах вживую», – отметила студентка Казанского федерального университета Сабина Ижбердиева.

Фото: пресс-служба студенческих отрядов РТ

«Благодаря студотрядам Татарстана у меня появилась невероятная возможность посетить встречу со знаменитыми футболистами! Я счастлива, что смогу поговорить с ними, задать вопросы, взять автограф для папы, подержать в руках легендарный Суперкубок и зарядиться их энергией. И, конечно же, я с нетерпением жду завтрашнего матча, чтобы на стадионе поддержать любимый клуб на пути к победе», – подчеркнула она.

Завтра в Казани пройдет матч за Суперкубок России 2025 года между футбольными клубами ЦСКА и «Краснодар». Увидеть эту игру собственными глазами в столицу Татарстана приедут более 35 тыс. зрителей из 403 городов страны.