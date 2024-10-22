В преддверии саммита БРИКС в Казани записали чтение стихов Тукая на фарси

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В преддверии саммита БРИКС редакция издания «Миллиард.Татар» в сотрудничестве с Научной библиотекой имени Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета записала ролики с переводами на фарси двух стихотворений великого татарского поэта Габдуллы Тукая — «Туган тел» («Родной язык») и «Шагырь» («Поэт»).

Прочитала стихотворения классика татарской литературы в переводе на персидский известный востоковед, сотрудник библиотеки имени Лобачевского КФУ Алсу Арсланова.

Отдельную благодарность инициаторы проекта выразили радио «Китап», которое помогло записать эти треки.

Вспомнить классические стихотворения Габдуллы Тукая можно на сайте портала «Миллиард.Татар». Подробнее об Алсу Арслановой можно узнать из интервью В Поволжье для переписывания персидских текстов был выработан свой узнаваемый почерк — «татарский насталик», которое она дала этому изданию.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в Казани стартует шестнадцатый по счету саммит БРИКС, который продлится три дня. Мероприятие начнется с церемонии встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед.