В преддверии Kazan Digital Week пройдет вебинар об инструментах поддержки инноваций

В преддверии Kazan Digital Week – 2025 Инвестиционно-венчурный фонд РТ 24 июля организует вебинар, посвященный инструментам поддержки технологических проектов.

Зрители узнают, как получить поддержку на любой стадии – от школьного проекта до зрелого бизнеса. В центре внимания окажется конкурс «Инновация года» с призовым фондом 5 млн рублей и практические кейсы от победителей, отмечают организаторы мероприятия.

На вебинаре пойдет речь о финансовых инструментах, платформе технологического предпринимательства, масштабировании проектов и опыте тех, кто уже прошел путь от идеи до результата.

В роли модератора выступит специалист Инвестиционно-венчурного фонда РТ Аделя Ахметова.

Главный инвестиционный менеджер – управляющий портфелем ФРП сектора инвестиционного менеджмента Римма Шакирова расскажет о льготных целевых займах для производственных предприятий Татарстана по программам Фонд развития промышленности.

Главный инвестиционный менеджер, руководитель направления инвестиций ранних стадий Рамзиль Гатауллин поведает об инструментах поддержки платформы технологического предпринимательства.

Победитель республиканского конкурса «Инновация года» в номинации «Студенческий стартап» Юрий Маясин представит сообщение «Как развить свою идею до стартапа и получить поддержку для её реализации».

Победитель республиканского конкурса «Инновация года» в номинации «Технологическая компания» Артур Зарипов объяснит, как применять инструменты поддержки для развития технологической компании.

Мероприятие начнется в 10 часов утра. Трансляция будет вестись на платформе «VK Видео».

Серия вебинаров проходит в преддверии форума с мая по сентябрь 2025 года. Международный форум Kazan Digital Week – 2025 пройдет в Казани с 17 по 19 сентября. Мероприятие состоится в МВЦ «Казань Экспо» в очном и онлайн-формате. Это уникальное событие объединит экспертов и профессионалов со всего мира для обсуждения актуальных вопросов цифровой трансформации и обмена передовым опытом.

Основные темы форума включают интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии в государственном управлении, цифровую индустрию 4.0, кибербезопасность нового времени, экосистему финтех, инновации в бизнесе, цифровые технологии в здравоохранении и медицине, образовании, сельском хозяйстве, культуре и туризме.