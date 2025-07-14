Битва роботов и тест-драйв «Атома»: что покажут на Kazan Digital Week 2025

Международный форум Kazan Digital Week в этом году пройдет с 17 по 19 сентября. Организаторы готовят обширную программу, включающую ряд нововведений. Как идет подготовка к форуму и какие новинки подготовили для гостей – в материале «Татар-информа».





Международный форум Kazan Digital Week в этом году пройдет с 17 по 19 сентября

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Более 20 тыс. участников из 60 стран

Kazan Digital Week – это федеральный форум, подготовку к которому начали сразу после того, как провели мероприятие в 2024 году, заявил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.

По его словам, масштабы мероприятия растут с каждым годом и 2025 год не станет исключением. Ожидается участие 20 тыс. человек из 60 стран мира.

Главное внимание в этом году будет уделено национальному проекту «Экономика данных», а также применению искусственного интеллекта в государственном управлении и других отраслях экономики.

«Мы планируем обсудить положительный опыт Татарстана и, конечно, рассчитываем увидеть лучшие практики регионов России», – заявил министр.

Хайруллин добавил, что деловая программа еще формируется, однако уже запланировано более 90 различных мероприятий с участием более 500 экспертов, 60 из которых будут иностранными.

По словам Айрата Хайруллина, масштабы мероприятия растут с каждым годом и 2025 год не станет исключением Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Площадь выставок вырастет вдвое

Выставка также расширит свои масштабы – в ней примут участие около 220 компаний. Площадь выставки удвоится по сравнению с предыдущими годами.

«В этом году будут задействованы все три павильона в выставочном комплексе «Казань Экспо». Мы фактически вдвое увеличиваем территорию проведения форума», – заявил Хайруллин.

Он добавил, что один павильон займут стенды компаний, а в другом расположатся отдельные выставки и мероприятия, проводимые на форуме.

Министр отметил, что 80% площадей форума уже забронированы. Подать заявку на участие можно до 22 августа.

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов сообщил, что минимальная стоимость стенда на данный момент составляет 50 тыс. рублей.

«Ни на одном форуме таких низких цен нет», – подчеркнул он и пригласил всех желающих присоединиться к форуму.

Выставка также расширит свои масштабы – в ней примут участие около 220 компаний Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Crypto Forum, кибертурнир по инфобезу и битва роботов

Хайруллин рассказал о новых для Kazan Digital Week мероприятиях.

«Новым форматом станет Crypto Forum. Биткоин бьет исторические рекорды. Но для нас важен не он, а IT-индустрия, формируемая в этом направлении. Также запланирована специализированная выставка», – поделился министр.

Только на этом форуме ожидается участие 3,5 тыс. человек, будет представлено более 30 компаний.

Впервые будет организована аллея международных стартапов. Ожидается более 100 заявок со всего мира, лучшая десятка и получит возможность выставиться на этой аллее.

«Главное, что инициатива сотрудничества российских, татарстанских стартапов с международными – это такой цифровой мост, объединяющий молодежь, инновации и цифровой бизнес», – сказал министр.

Он подчеркнул, что это мероприятие послужит основой для выхода отечественных компаний на международные рынки. Срок подачи заявок заканчивается 15 августа.

Еще одной новинкой станет открытый турнир по битве мини-роботов. В нем смогут принять участие команды школьников из 2-3 человек в возрасте от 10 лет. Ограничение для роботов по большому счету одно – его вес не должен превышать 1,5 килограмма. Участие в турнире примут 16 татарстанских команд и 16 команд из других регионов России. Призовой фонд турнира составит 1 млн рублей.

Еще одним событием станет открытый кибертурнир по защите информации.

«Главными целями станут привлечение внимание и интереса молодежи к информационной безопасности, а также выявление молодых талантов в этой дисциплине», – отметил Хайруллин. На турнир уже зарегистрировалось 249 команд из 54 регионов России.

На форуме будет организована площадка для тест-драйва автомобиля «Атом» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На Kazan Digital Week можно будет прокатиться на автомобиле «Атом»

На форуме будет организована площадка для тест-драйва автомобиля «Атом», сообщил Рифкат Минниханов.

«Раньше мы всегда только смотрели на него, а в этом году можно будет и прокатиться», – сказал он.

Президент Академии наук РТ добавил, что правила записи на тест-драйв будут опубликованы в телеграм-канале форума.

Отметим, что Раис Татарстана Рустам Минниханов регулярно интересуется прогрессом в создании отечественного электромобиля, так что можно ожидать, что он станет одним из первых, кто прокатится на машине во время форума.

Рифкат Минниханов сообщил, что минимальная стоимость стенда на данный момент составляет 50 тыс. рублей Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

ИИ-переводчик с татарского

Ранее вице-президент Академии наук Айрат Хасьянов говорил о создании синхронного ИИ-переводчика с татарского языка, и промежуточные результаты этой программы планировали представить как раз на Kazan Digital Week в этом году.

«Раз анонсировали – значит, будет», – сказал Рифкат Минниханов, отвечая на вопрос «Татар-информа» по поводу стадии реализации проекта.

«Эта тема чрезвычайно важная для Татарстана. Технологии позволяют в рабочем режиме это использовать и основной вопрос в том, чтобы все желающие могли ее попробовать. Мы работаем, чтобы все желающие во всем мире могли воспользоваться этим сервисом», – добавил Айрат Хайруллин.