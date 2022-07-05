В преддверии Дня семьи улицы Нижнекамска украсили портреты образцовых семейств

В преддверии Дня семьи, любви и верности, который состоится 8 июля, улицы Нижнекамска украсили портреты лучших супружеских пар района. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Нижнекамского района РТ.

«Жители и гости города могут видеть на билбордах пять образцовых семейств: Гайнемхаметовых, Головиных, Параниных, Мухлисовых и Деулиных, победивших в муниципальном конкурсе „Семья — гордость Нижнекамска“. В этом конкурсе могла поучаствовать любая семья, стаж которой не менее 30 лет и у которых есть какие-либо достижения. Каждая из них успешна не только в своей трудовой деятельности, но и в воспитании своих детей и внуков», — уточнила пресс-секретарь администрации Яна Енькова.

8 июля четыре семьи будут награждены медалью «За любовь и верность» на праздничном мероприятии в парке «Семья», еще одна удостоится поздравлений и наград в Камских Полянах, где тоже состоится праздничное мероприятие.

В этот день в городском парке «Семья» состоится большой праздничный фестиваль «Нижнекамск — территория семейного счастья», который пройдет в формате open-air. Жителей и гостей города ждет насыщенная программа.

Праздник стартует в 15.00 с работы интерактивных площадок, где каждый желающий сможет найти себе занятие по душе. В 17.00 на площадке амфитеатра состоится главное событие фестиваля — вручение медалей «За любовь и верность».

Изюминкой праздника станет церемония имянаречения и парад близнецов «Ты и я — мы так похожи!».

Как напомнила начальник Управления ЗАГС исполкома Нижнекамского района РТ Гузялия Сагитова, идея празднования этого дня возникла у жителей Мурома — в этом городе покоятся мощи святых Петра и Февронии.

В 2008 году идею широкого празднования поддержали общественные организации, Совет Федерации, Государственная Дума. 28 июня этого года Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому 8 июля – День семьи, любви и верности – стал официальным праздником.