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Росгвардейцы в Казани написали письма мамам ко Дню матери
В канун Дня матери, который в этом году отмечается 26 ноября, военнослужащие специального моторизованного полка Приволжского округа Росгвардии, проходящие службу по призыву, присоединились к всероссийской ведомственной акции «С любовью к маме». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В канун праздника росгвардейцы с особой теплотой на листах бумаги, украшенных символикой акции, написали письма самым дорогим для себя людям – матерям. Сказанные в этих письмах искренние слова любви и благодарности мамам разлетятся по районам Татарстана и в другие регионы России.
Стоит отметить, что почти все военнослужащие моторизованного полка проходят службу вдали от дома.
«Я помню, мама мне рассказывала, как ждала писем от отца, когда он служил в армии, как сильно радовалась, получая их. Надеюсь, мое письмо будет для неё сюрпризом, и я смогу её порадовать. Мне кажется, несмотря на то, что сейчас есть много других способов связаться с близкими, написать письмо – это самый душевный из них», – поделился мнением рядовой Вадим Королев, проходящий в казанском полку Росгвардии военную службу по призыву.
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