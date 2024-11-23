В преддверии Дня матери сельчанкам Актанышского района РТ вручили гостинцы

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В преддверии Дня матери директор Ново-Алимовского Дома культуры Актанышского района Ландыш Кирамова посетила дома мам, воспитавших отважных защитников Родины. Гостья узнала о состоянии матерей, поздравила их с праздником и вручила подарки и гостинцы. Эти добрые дела помогли создать атмосферу заботы и поддержки, укрепить связь между поколениями и подчеркнуть важность роли матерей в жизни общества. В такие непростые времена внимание к семьям бойцов СВО особенно ценно и необходимо.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Новоалимовском поселении более 20 мужчин служат в зоне спецоперации. Это число значительно превышает показатели соседних сел Актанышского района, что подчеркивает важность поддержки семей, чьи сыновья служат в рядах вооруженных сил.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой

видео Лейсан Газизовой