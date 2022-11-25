В преддверии Дня матери Магдеев навестил семью мобилизованного челнинца

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев встретился с семьей мобилизованного челнинца, чтобы поддержать родных и близких Алексея Шелепова. Мужчина ушел по частичной мобилизации с Набережночелнинского картонно-бумажного комбината имени С.П. Титова, сейчас проходит боевое слаживание. О визите градоначальник рассказал в своем телеграм-канале.

«В преддверии Дня матери пообщался с большой дружной семьей мобилизованного Алексея, поздравил двух Татьян — Татьяну Семеновну (маму воина) и Татьяну Николаевну (его супругу) с предстоящим праздником. Попили вместе чай, поговорили о жизни», — поделился он.

В Челнах мобилизованного с нетерпением ждет большая семья: родители, брат, жена и двое детей — Егор и Ульяна. Алексей и его брат служили в рядах Вооруженных сил: армейские фотографии находятся в коллекции, которую собирает их мама.

Мэр вручил маме и супруге военнослужащего букеты, а детям — подарки и книги, пообщался с его отцом — Владимиром Шелеповым. Тот рассказал, что после объявления частичной мобилизации решил, что пойдут служить все трое мужчин семьи, однако повестку вручили только одному сыну. Сегодня они всей семьей на связи с Алексеем, постоянно созваниваются, ездят на встречи в выходной день.

«Безусловно, вся семья Алексея Шелепова волнуется за него и гордится им. Он — пример настоящего мужчины и патриота страны. Будем ждать его дома, в Набережных Челнах, живым и здоровым», — написал Магдеев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мэр Набережных Челнов накануне Дня матери вручил двум челнинкам медали «Ана даны — Материнская слава».