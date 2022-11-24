Магдеев накануне Дня матери вручил двум челнинкам медали «Ана даны — Материнская слава»

В преддверии Дня матери мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев встретился с жительницами города, чтобы поздравить их и вручить заслуженные награды за воспитание детей и укрепление семейных традиций. Об этом градоначальник рассказал в своем телеграм-канале.

Медаль Республики Татарстан «Ана даны — Материнская слава» получили мама шестерых детей Евгения Селезнева и мама пятерых детей Гульнара Чиганова. В праздничной обстановке вручили пяти семьям, в которых родились двойняшки и тройняшки, материнский капитал.

«Наш город живет, трудится, с уважением относится ко всем национальностям и народам, проживающим в Набережных Челнах. Всё это заложили наши мамы, которые всегда по-доброму наставляли и учили нас уважать старших, поддерживать людей в трудных жизненных ситуациях.

Я желаю всем женщинам нашего города здоровья, семейного благополучия. Будьте счастливы во всем! Пусть дети радуют вас своими успехами!» — написал Магдеев.

Медалью «Ана даны — Материнская слава» награждаются матери — граждане Республики Татарстан, родившие и воспитавшие пять и более детей. При представлении к награде учитывается добросовестное отношение многодетной матери к воспитанию своих детей.

Президент РТ Рустам Минниханов подчеркивал, что в Татарстане уделяется особое внимание созданию условий для рождения и достойного воспитания молодого поколения татарстанцев.