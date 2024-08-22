В преддверии Дня города в Казани стали появляться необычные плакаты

Незадолго до Дня города в Казани стали появляться стенды с изображением «старой столицы Татарстана». Несколько фотографий опубликовала пресс-служба мэрии города.

На билбордах изображена Казань в начале 2000-х годов. Причем все картинки дополнены надписями в стиле «Помнишь, как все начиналось?».

В пресс-службе мэрии отметили, что за последние годы изображенные на щитах улицы, набережные, общественные пространства сильно преобразились.

Напомним, 30 августа в Казани отметят День города – столице РТ в этом году исполняется 1019 лет (согласно официальной версии город был основан в 1005 году). В честь праздника в столице Татарстана откроют новый детский парк «Елмай», проведут международный фестиваль оперного пения, а на «десерт» для горожан подготовили выступление Димы Билана и «Братьев Грим». Подробнее о программе праздника – в материале «Татар-информа».

Фото: пресс-служба мэрии Казани