В преддверии Дня флага РТ молодогвардейцы раздали ленточки в его цветах в центре Казани

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ

В преддверии Дня флага Республики Татарстан автономная некоммерческая организация «Институт молодежи» и Казанское местное отделение «Молодой гвардии Единой России» раздали прохожим в центре Казани, на улице Баумана, 5 тыс. лент в цветах республиканского триколора.

Акция прошла при поддержке самой партии «Единая Россия». Всего в Татарстане предполагается раздать 45 тыс. таких лент, сообщает пресс-служба МГЕР РТ.

«Цвета государственного флага Республики Татарстан несут глубокий смысл: зеленый – это цвет возрождения и зелени весны, белый – символ чистоты, а красный – знак зрелости, энергии, силы и жизни», – поделился своими познаниями в вексиллологии активист Казанского местного отделения МГЕР Даниил Патшин.

Накануне молодогвардейцы развернули в Высокогорской средней школе №4 имени Галимджана Баруди флаг Республики Татарстан размерами 50 на 25 метров.

Верховный Совет Татарстана утвердил в качестве нового государственного символа республики зелено-бело-красный флаг 29 ноября 1991 года.