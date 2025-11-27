Молодогвардейцы Татарстана развернули огромный флаг в честь предстоящего Дня флага РТ

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ

В Высокогорской средней школе №4 имени Галимджана Баруди в честь предстоящего Дня флага Республики Татарстан развернули флаг размерами 50 на 25 метров. Участниками акции, которую организовало Татарстанское региональное отделение «Молодой гвардии Единой России» при поддержке самой партии «Единая Россия», стали более 150 человек.

В мероприятии приняли участие молодогвардейцы, партийные активисты, учащиеся школы и представители общественных организаций, сообщает пресс-служба регионального отделения МГЕР.

Завуч по воспитательной работе Высокогорской школы №4 Ирина Федченко отметила масштаб акции. «Все ученики нашей школы в восторге от того, что мы развернули такой большой флаг Республики Татарстан. Дети ознакомились с этим праздником. Конечно, это очень важно, потому что мы развиваем в детях и в современной молодежи любовь и уважение к нашей стране и к нашей родине», – уверена она.

В свою очередь исполнительный секретарь Высокогорского местного отделения партии «Единая Россия» Лилия Надиенко обратила внимание важность патриотического воспитания.

«Многие не знают, как правильно должен быть расположен флаг. Мы сегодня показали, как это делается и что важно обращать внимание на такие детали. Для детей это тоже своего рода урок патриотизма», – заявила она.

Куратор же местных отделений «Молодой гвардии Единой России» РТ Асаф Сулагаев указал на важность проведения мероприятий в таком формате для современного общества. По мнению молодежного активиста, с их помощью школьники и студенты могут «почувствовать связь с Родиной, увидеть, как важно сохранять традиции и уважать символы нашей страны».

Верховный Совет Татарстана утвердил в качестве нового государственного символа республики зелено-бело-красный флаг 29 ноября 1991 года.