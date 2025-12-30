В праздники в Татарстане круглосуточно будут дежурить 2 тысячи сотрудников МЧС

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане силы и средства Главного управления МЧС России по РТ и республиканского МЧС переведены на усиленный режим работы. Он действует с 30 декабря по 12 января. Об этом замначальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Максим Трущин сообщил на заседании республиканской Комиссии по ЧС, прошедшем в Доме Правительства РТ.

По данным ведомства, увеличены боевые расчеты, а в круглосуточном режиме задействовано более двух тысяч сотрудников. Для обеспечения оперативного реагирования привлекается свыше тысячи единиц техники.

Напомним, с 25 декабря по 11 января в республике действует особый противопожарный режим. Он ограничивает использование пиротехники и усиливает меры пожарной безопасности.

В этот период увеличены штрафы за нарушения: для граждан – от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – до 60 тысяч, для предпринимателей – до 80 тысяч, а для организаций – до 800 тысяч рублей.