В праздничные дни в автобусах и трамваях Казани расскажут о героях Великой Отечественной

С 1 мая в автобусах и трамваях Казани будут звучать аудиозаписи с информацией о героях Великой Отечественной войны, имена которых увековечены в названиях остановок общественного транспорта города.

По сообщению Комитета по транспорту Исполкома татарстанской столицы, таковых в городе набралось аж 19. Эти остановки встречаются на маршрутах пятого и восемнадцатого автобусов, а также трамваев №5 и 5а, поэтому аудиогиды заработают в праздничные дни именно в них.

Проект реализован Комитетом по транспорту Казани совместно с Институтом истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ и Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в общественном транспорте Казани появится новая «фишка» – аудиогид на татарском и русском языках, который поведает пассажирам об истории и интересных фактах о городе.