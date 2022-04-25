В казанском транспорте запустят аудиогид на татарском и русском языках по истории города

В общественном транспорте татарстанской столицы появится новая «фишка» – аудиогид на татарском и русском языках, который поведает пассажирам об истории и интересных фактах о Казани. Об этом на деловом понедельнике сообщила замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

Она отметила, что проект станет органичным продолжением полюбившейся многим инициативы «Поезд родных языков», которая была создана мэрией Казани совместно с Комиссией при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка.

«Жители и гости города смогут узнать во время поездки в общественном транспорте об истории микрорайонов Казани, исторических зданиях, названиях улиц, народных топонимах, ландшафте, парках и природных зонах, мемориальных досках и памятниках; городских легендах, традициях, событиях», – отметила докладчица.

Идею реализации аудиогида поддержал мэр Казани Ильсур Метшин. Он отметил, что воплощенные в жизнь в прошлом году «языковые» проекты были встречены казанцами с большим интересом.

«Для нас это важный сигнал того, что эти проекты найдут свое продолжение», – заключил казанский градоначальник.

