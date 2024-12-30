В праздничные дни пункт отбора на контрактную службу и центр «Батыр» будут работать

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В новогодние праздники пункт отбора на службу по контракту в Казани и центр по отбору на контрактную службу «Батыр» на улице Воровского, 25 продолжат работать.

Центр «Батыр» начиная со второго января будет принимать кандидатов с 9.00 до 12.00. Об этом «Татар–информу» сообщил глава центра Владислав Кузнецов.

«Пункт отбора на службу по контракту работает все выходные и праздничные дни с 9:00 до 18:00. В дежурном режиме мы работаем круглосуточно, то есть кандидат может прийти и после 18:00, в том числе если у него возникнут вопросы о службе по контракту. Расскажем обо всем: о выплатах, о том, как проходит отправка в часть, как выглядит контракт, покажем копию и так далее», – рассказал начальник пункта отбора на службу по контракту в Казани Андрей Козлов.

Напомним, с 1 января 2025 года в Татарстане единовременная выплата военнослужащим при заключении контракта с Министерством обороны РФ увеличится до 2,2 млн рублей. Эта сумма складывается из региональных, федеральных и муниципальных выплат: 1,5 млн рублей от правительства республики, 400 тысяч рублей – от Минобороны РФ и до 300 тысяч рублей от муниципалитетов РТ. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тысяч рублей в месяц.

Помимо этого, с нового года в Татарстане усилят меры поддержки бойцов. Высокие выплаты, поддержка семей военнослужащих во всех вопросах, помощь в обеспечении бойцов на передовой – это долг республики. Об этом неоднократно говорил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Меры поддержки бойцов специальной военной операции – это не только полное сопровождение до и после подписания контракта, обеспечение экипировкой и всем необходимым, подготовка на полигонах, реабилитация, но и целый спектр льгот для семей военнослужащих и их детей. Подробнее о выплатах и льготах на сайте Центра «Батыр» и портале «Забота о своих».