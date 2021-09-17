В православных храмах РТ прошли благодарственные молебны в честь заступницы от огня

Сегодня в православных храмах Татарстана прошел традиционный благодарственный молебен в честь покровительницы пожарных - иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». В Казани на молебен в Собор Казанской иконы Божией Матери пришли более 200 человек из разных подразделений МЧС.

Икона особо почитаема православными пожарными и спасателями, и они считают ее своей заступницей и покровительницей. В народе Неопалимую Купину издревле считали охранительницей от молний и пожаров, и существовал обычай обходить вокруг горящего дома с иконой.

Во время молебна на заупокойной ектении духовенство и прихожане помолились об упокоении души министра по чрезвычайным ситуациям, Героя Российской Федерации Евгения Зиничева, а также всех погибших при исполнении служебного долга.

Глава МЧС погиб 8 сентября на межведомственных учениях в Норильске. Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил генералу армии Евгению Зиничеву звание Героя России.