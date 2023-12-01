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В Правительстве России пообещали не объединять Большой театр и Мариинку
Объединение Большого и Мариинского театров не планируется, они продолжат существовать как отдельные юридические лица. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, представляя нового генерального директора Большого Валерия Гергиева, являющегося одновременно художественным руководителем Мариинки, передает РИА Новости.
«Я предвосхищаю, наверное, возможные вопросы относительно возможного объединения Мариинского и Большого театров. Большой и Мариинский театр как существовали, так и будут существовать как самостоятельные юридические лица», — подчеркнула вице-премьер.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что директором Большого театра вместо Владимира Урина, занимавшего этот пост с июля 2013 года, стал Валерий Гергиев.
В марте 2022 года Президент РФ Владимир Путин предложил Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки по подобию существовавшей некогда Дирекции императорских театров.
Дирижер тогда заявил, что эта идея обсуждается с 1990-х годов и что ее реализация может дать «далеко идущие и самые полноценные благоприятные возможности». Еще в 2013-м стало известно, что он сам предлагал объединить несколько культурных институций (но не Большой) вокруг Мариинки, но не добился успеха.
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