«В повестке мать Тереза и татарская Мадонна»: «Хазинэ» собрала вернисаж Абзгильдина

Дягилев, Нуриев, Тарковский, Абязов, Ленин, Пушкин и даже принцесса Диана – люди эпохи и мировой истории иногда оказываются вместе на одном полотне: в Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась выставка к 85-летию Абрека Абзгильдина «Диалог с традицией – Гореф-гадәт белән әңгәмә».

Вернисаж, как и выставка, был приурочен к 1 марта – дате рождения уроженца города Баймак Башкирской АССР, а в последствии народного художника. В течение 15 лет (с 1993 по 2008) Абрек Абзгильдин возглавлял Союз художников Татарстана.

«Несколько лет назад мы делали персональную выставку Абрека Амировича, сегодня – новый взгляд, в новом зале. Это все о родине, о своей стране, о своем любимом народе. Сегодня это очень актуально. В наше время мало произведений, которые отражали бы жизнь наших людей, современников. А Абрек Абзгильдин, посмотрите, – это тот слой, пласт художников, которые только над этими темами и работали.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«И, конечно, в его повестке две женщины — мать Тереза и наша „татарская Мадонна“ с младенцем: это помощь человеку в трудных моментах, радость рождения ребенка, радость рождения поэта (Габдуллы Тукая — прим. Т-и). До глубины моего сердца доходит „татарская Мадонна“ с младенцем. А сейчас нам особенно важно сочувствие друг к другу», — сказала директор Музея ИЗО РТ, филиалом которого является галерея «Хазинэ», Розалия Нургалеева.

Ей, призналась она, не хватает «тихой неторопливой жизни в творчестве» этого «хорошего человека и хорошего художника».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Замдиректора Музея ИЗО РТ Дина Хисамова обратила внимание на «фресковость» произведений Абзгильдина, который на одном полотне размещал «огромное количество сюжетов, персонажей». Одна из визитных карточек художника – тема «Сабантуя», которой посвящены как множество картин, так и, например, росписи декоративных тарелок.

«Желаю вам радостного общения с его героями, с его полотнами!» – напутствовала Дина Хисамова.

Абрек Абзгильдин, «Автопортрет» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заслуженный художник России, известный иллюстратор и живописец Григорий Эйдинов вспомнил, что Абрек Абзгильдин, учившийся в художественном училище на курс старше, был негласным предводителем башкирской диаспоры студентов. А еще нередко советовался с Эйдиновым в отношении своих творений.

«Я присутствовал при создании многих из этих работ. Он советовался, что убрать, что оставить – он доверял мне. Сейчас я анализирую почему. Наверное, потому что я не состоял ни в одной из группировок студентов-художников», – рассказал Эйдинов.

Гостем вернисажа стал сын художника, как и дед, – с именем Амир.

Гостем вернисажа стал сын художника Амир Абзгильдин. Фото: © Владимир Васильев

«Отец всегда писал о мире, о любви – о том, чего нам всем не хватало. И тогда, и сейчас. Творите добро», – сказал Амир Абзгильдин.

Выставку Абрека Абзгильдина «Диалог с традицией – Гореф-гадәт белән әңгәмә» в Национальной художественной галерее «Хазинэ» можно будет увидеть в течение месяца – до 3 апреля.

Галерея «Хазинэ», напомним, в марте отменила плату за входные билеты для всех категорий посетителей – в поддержку позитивного созидательного духа.