В посольстве РФ ожидают от Вашингтона конкретных действий в работе с Киевом

Конкретных действий от Вашингтона в работе с Киевом ожидает посольство России в США и считает, что главная задача — это заставить Украину выполнять свои обязательства, сообщает РИА Новости.

Россию бездоказательно обвинил ранее пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс в нарушении минских соглашений, тогда как Вашингтон выступает за их полную реализацию.

«В очередной раз напоминаем, что Россия не является стороной конфликта. Поэтому главная задача — заставить украинские власти выполнять свои обязательства. Ждем конкретных действий от Вашингтона в работе с Киевом», — заявило посольство на своей странице в Facebook.

Высказывание Прайса о минских соглашениях дипломаты назвали позитивным сигналом, но призвали ответственность за их исполнение не перекладывать на нашу страну.

В дипмиссии отметили продолжающиеся попытки переложить проблему с «больной головы на здоровую» и обвинить Россию в срыве достигнутых договоренностей.

Ранее посол России назвал лживыми высказывания Джен Псаки об использовании РФ химоружия.