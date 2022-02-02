Посол России назвал лживыми высказывания Джен Псаки об использовании РФ химоружия

Высказывания пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об использовании Россией химического оружия и захвате других стран лживы и безосновательны. Об этом заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

«Заявление официального представителя Белого дома в корне лживое, направленное на демонизацию России в глазах американской общественности и мирового сообщества», — подчеркнул Антонов.

Он также отметил, что США не смогли подкрепить свои «построенные на откровенном вранье фантазии» ни одним правдоподобным доказательством. Антонов напомнил, что Соединенные Штаты все еще остаются единственной страной, которая до сих пор не выполнила обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия и не уничтожила национальные арсеналы химоружия.

«Российская Федерация же полностью уничтожила имевшиеся запасы данного вида вооружений. Этот факт получил международное признание», — приводятся слова дипломата на странице посольства в Facebook.

Также Антонов подчеркнул, что Россия придерживается принципа невмешательства в дела зарубежных стран и строго следует международному праву. Современную историю США посол назвал хронологией «американских военных операций в разных уголках земного шара».

«„Кровавые“ эксперименты Вашингтона по „демократизации“ мира ничего, кроме хаоса, нестабильности, а также гибели людей, не принесли», — сказал Антонов.

По его словам, среди тех стран, которые испытали на себе агрессивность внешней политики США, — Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан.

«Призываем коллег почаще смотреть в зеркало перед тем, как обвинять или читать нравоучения другим», — резюмировал посол.

Ранее, сообщает ТАСС, пресс-секретарь Белого дома, пока объясняла, почему нельзя приравнивать действия России и США на мировой арене, заявила, что РФ «использовала химическое оружие» и «вторглась в прошедшие несколько лет в целый ряд стран».