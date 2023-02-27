В последний день зимы в Татарстане вновь ожидаются метели и гололедица

Завтра, 28 февраля, в Татарстане сохранится неустойчивая погода. После прохождения холодного фронта республика окажется в тыловой части циклона, и температурный фон понизится, сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над регионом останется облачным с прояснениями. По всему Татарстану, включая Казань, будут идти небольшой снег (днем местами). Кроме того, кое-где в светлое время суток вероятны метели с ухудшением видимости до одного-двух километров.

Умеренный юго-западный ветер временами в дневные часы будет усиливаться порывами до 15–20 м/с (в столице РТ — до 15–18 м/с). На дорогах образуется сильная гололедица, отмечают синоптики.

Ночью температура воздуха по республике составит от 4 до 9 градусов ниже нуля (в Казани — до -5, -7). Днем воздух прогреется до -2, -7 градусов (в столице РТ — до -3. -5).