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В Татарстане ожидаются потепление до +4 градусов и метель с ухудшением видимости
Завтра в Татарстане ожидается плюсовая погода и ухудшение метеоусловий. Это сочетание может привести к частому сходу снега и льда с крыш зданий, предупреждают в Гидрометцентре РТ.
В отдельных районах республики ожидается метель с ухудшением видимости до 1 000 метров и менее, ночью – гололед. Ветер южный, юго-западный умеренный и сильный – с порывами до 20 метров в секунду. Ночью скорость ветра может достигать 22 метров в секунду.
Ночью столбик термометра будет показывать от -3 до +2, днем – от 0 до +4 градусов. Синоптики также предупреждают о гололедице и снежных заносах на дорогах.
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