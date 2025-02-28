news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 28 февраля 2025 06:00

В последний день зимы в Татарстане ожидается до 3 градусов ниже нуля

В последний день зимы в Татарстане ожидается до 3 градусов ниже нуля
Фото: © «Татар-информ»

Сегодня, 28 февраля, в Татарстане ожидается умеренно морозная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Существенные осадки маловероятны. Утром в отдельных районах сохранится опустившийся ночью туман.

Прогнозируется южный ветер силой от 3 до 8 м/с. На дорогах образуется гололедица.

После ночных морозов (до -24 градусов) в светлое время суток воздух по региону прогреется до -3, -8 градусов (в Казани – до -4, -6 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что весна в Татарстане начнется с перепадов температур более чем на 20 градусов.

читайте также
Весна в Татарстане начнется с перепадов температур более чем на 20 градусов
Весна в Татарстане начнется с перепадов температур более чем на 20 градусов
#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Самозапрет на кредиты: что такое, кому нужен, где оформить и как отказаться

Самозапрет на кредиты: что такое, кому нужен, где оформить и как отказаться

27 февраля 2025
В свои 99 лет водит машину и болеет за «Ак Барс»: история ветерана войны из Казани

В свои 99 лет водит машину и болеет за «Ак Барс»: история ветерана войны из Казани

27 февраля 2025