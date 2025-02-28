В последний день зимы в Татарстане ожидается до 3 градусов ниже нуля

Фото: © «Татар-информ»

Сегодня, 28 февраля, в Татарстане ожидается умеренно морозная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Существенные осадки маловероятны. Утром в отдельных районах сохранится опустившийся ночью туман.

Прогнозируется южный ветер силой от 3 до 8 м/с. На дорогах образуется гололедица.

После ночных морозов (до -24 градусов) в светлое время суток воздух по региону прогреется до -3, -8 градусов (в Казани – до -4, -6 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что весна в Татарстане начнется с перепадов температур более чем на 20 градусов.