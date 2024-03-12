15, 16 и 17 марта проезд в общественном транспорте Казани будет бесплатным по браслету

Жители Казани, принявшие участие в выборах Президента страны, 15, 16 и 17 марта могут бесплатно воспользоваться городским общественным транспортом. Проездным в эти дни станет браслет «Всей семьей на выборы» («Гаилә белән сайлыйбыз»), который будет выдаваться на избирательных участках.

Браслетом также можно будет воспользоваться для посещения фестиваля на «Ак Барс Арене», который состоится в последний день голосования – в воскресенье, 17 марта. Концерт «Всей семьей на выборы» будет проходить с 12.00 до 21.30. На сцену выйдут известные татарстанские исполнители – Салават Фатхетдинов, Гузель Уразова и другие. Хедлайнерами станут Ваня Дмитриенко, Хабиб, группы «Иванушки International», «Кар-мэн» и «Хор Турецкого». Концерт будет транслироваться на канале ТНВ.

В выходные дни, 16 и 17 марта, будет курсировать бесплатный автобус №31 для доставки на участки избирателей из жилых массивов, которые располагаются далеко от помещений для голосования.

Напомним также, что среди проголосовавших на избирательных участках Татарстана разыграют три автомобиля Lada Vesta.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).