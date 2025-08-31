В последний день лета в Татарстане прекратятся дожди и вернется 30-градусная жара
Сегодня, 31 августа, в Татарстан на время возвратится жаркая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой ожидается переменная облачность. Еще возможные утром небольшие и умеренные дожди в основном прекратятся днем.
Будет дуть юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/с. Его порывы в светлое время суток местами будут достигать 16 м/с (в Казани – 14 м/с).
После достаточно теплой ночи воздух на территории региона в дневные часы прогреется до 25–30 градусов тепла (в столице РТ столбики термометров поднимутся до +27, +29 градусов).