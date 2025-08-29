«Процесс возвращения лета запущен»: какую погоду ждать в Татарстане в сентябре

Погода побалует летним теплом жителей Татарстана в День республики, День знаний и в начале сентября. Первая волна бабьего лета ворвется в регион внезапно, раньше привычных сроков. Подробности «Татар-информ» узнал у метеорологов.





Лето-2025 было достаточно теплым и дождливым

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Запомнились залповые ливни в начале месяца»

Погодные условия уходящего лета в Татарстане выдались благоприятными для обильного урожая, сообщил «Татар-информу» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь. Лето-2025 было достаточно теплым и дождливым. Жителям отдельных районов республики особенно запомнится ливневый август.

«В первую декаду последнего летнего месяца температура воздуха в республике была на 2-4 градуса выше декадной нормы. Осадки были локальными. В некоторых районах они перевыполнили норму за указанный период в три раза. К примеру, в Бугульме выпало сразу три декадных нормы. В Казани норма была перевыполнена в два с лишним раза», – рассказал Феликс Гоголь.

Август оказался месяцем контрастов. Во вторую декаду температура воздуха в нашем регионе упала на 1-2 градуса ниже климатической нормы. Осадки в разных районах выпали неравномерно, но в целом также превысили норму. К примеру, в Муслюмово сразу в шесть раз.

«Декада была очень дождливой, на преобладающей территории выпало от двух до шести декадных норм. На большинстве метеостанций зафиксированы две-три декадные нормы», – уточнил Гоголь.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заметил, что август не был выдающимся по температуре.

«По итогам месяца она превысит норму только на десятую долю градуса – в пределах 0,5-0,7 градуса. Но вот с осадками Татарстану повезло гораздо больше, потому что выпало практически до двух месячных норм. Особенно запомнились залповые ливни в начале месяца, когда закончилась 30-градусная жара, и в середине месяца, когда количество осадков составляло до половины месячной нормы», – напомнил Шувалов.

Первая волна бабьего лета придет с первыми числами сентября и продлится всю первую декаду Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«С начала сентября установится бабье лето»

По данным Александра Шувалова, сентябрь будет также «не слишком выдающимся по температуре». И, скорее всего, даст дефицит осадков. Синоптик объяснил, почему.

«С начала сентября установится, практически не дожидаясь первого ухудшения погоды, бабье лето. Первая декада будет сухой и теплой, с температурами выше плюс 20 градусов. Можно ожидать, что весь месяц температура будет близка к норме и чуть выше нормы при дефиците осадков. Но в этом нет ничего страшного, ведь август перевыполнил норму по осадкам», – сообщил он.

Первая волна бабьего лета придет с первыми числами сентября и продлится всю первую декаду. В регионе ожидается хорошая солнечная погода с очень редкими кратковременными дождями и температурой от +20 до +23 градусов в дневные часы.

В ближайшую декаду в Татарстане температура воздуха будет на 1-2 градуса выше климатической нормы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Процесс возвращения лета запущен»

О позитивном прогнозе и «погоде на миллион» заявил в соцсетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Прогнозы позитивные, процесс возвращения лета запущен. Впереди жителей Центральной России ждет довольно продолжительный период комфортной теплой погоды, именуемой в народе бабьим летом», – рассказал синоптик.

По его данным, бабье лето наступит уже в ближайшие выходные. В условиях солнечной и сухой погоды в субботу дневная температура (в Москве) повысится до 24-27 градусов тепла. В воскресенье – 26-29 градусов настоящего летнего тепла, сообщил Тишковец.

По его словам, порадует и начало осени. Если в ночь на 1 сентября пройдет холодный фронт, отметившись локальным дождем, на термометрах ожидается 13-16 градусов тепла, то днем Центральная Россия снова окажется во власти солнечного и сухого антициклона. На термометрах будет плюс 20-25 градусов. Последующие дни тоже будут погожими, с 20-градусным теплом.

1 сентября, в День знаний, погода в регионе будет комфортной и теплой Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В День республики и День знаний будет тепло

Что ожидает татарстанцев в предстоящие праздники? Александр Шувалов сообщил, что в День республики в Казани и по всему Татарстану будет очень теплая погода.

«Ожидается первая фаза начинающегося потепления, температура плюс 21-26 градусов в дневные часы, с утра –около 15 градусов тепла, ни малейшего намека на осадки», – отметил он.

1 сентября, в День знаний, погода в регионе будет так же комфортной и теплой.

«Единственная разница – во второй половине дня может пройти небольшой кратковременный дождь. Но это в основном затронет западные и северные районы Татарстана. Температура будет почти июльской – плюс 22-27 градусов», – добавил Шувалов.

Однако Феликс Гоголь предупредил, что вероятность осадков в праздничные дни – 30 августа и 1 сентября – по республике существует. Местами пройдут небольшие дожди.

Он также добавил, что в ближайшую декаду в Татарстане температура воздуха будет на 1-2 градуса выше климатической нормы. По предварительному прогнозу Гидромета России, температура воздуха в сентябре будет немного выше нормы. Осадки ожидаются в пределах климатической нормы. Однако это долгосрочный прогноз, который будет уточнен с последние дни августа. Прогноз на отопительный период будет дан в конце сентября.

В регионе ожидается хорошая солнечная погода с очень редкими кратковременными дождями и температурой от +20 до +23 градусов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Прогноз погоды Гидрометцентра РТ на ближайшие дни

29 августа районы республики по-прежнему будут находиться в тыловой части циклона. Ночью вероятность осадков небольшая, днем местами пройдет небольшой дождь и усилится ветер до 15-18 м/с. Температуры воздуха ночью ожидаются в пределах 7-12 градусов, днем – не выше 17-22 градусов тепла.

30 августа к Татарстану приблизится теплый фронт очередного циклона. Местами прогнозируется небольшой дождь. Температурный фон в ночные часы составит плюс 6-11 градусов, днем потеплеет до 19-24 градусов.

31 августа ночью при прохождении атмосферного фронта ожидаются дожди. Днем Татарстан окажется в теплом секторе циклона, в отдельных районах также возможен небольшой дождь. Температуры существенно повысятся и прогнозируются ночью плюс 12-17 градусов, а днем плюс 23-28 градусов.

1 сентября сохранится теплая погода с дневными температурами плюс 24-29 градусов, днем местами возможен небольшой дождь.