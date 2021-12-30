В последний день года в Татарстане ожидается снег и потепление до -5 градусов

Завтра, 31 декабря, в Татарстане ожидается повышение температурного фона под влиянием идущего с запада циклона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Временами будет идти снег. Прогнозируется умеренный юго-восточный ветер. На дорогах сохранится гололедица, отмечают синоптики.

Температура воздуха в ночные часы составит от 12 до 17 градусов мороза (в Казани — от -12 до -14 градусов). Днем потеплеет до 5–10 градусов ниже нуля (в столице региона — до -5, -7).

Согласно предварительным данным метеорологов, в первые дни нового года повышение температурного фона продолжится в Татарстане.

Подробнее о временном переходе от морозов к аномальному теплу читайте в материале ИА «Татар-информ».