«Из холодов в аномалию тепла»: профессор КФУ дал прогноз погоды на новогоднюю ночь

Из аномалии холода в аномалию тепла резко перескочит погода в конце 2021 года в столице Татарстана

Фото: ИА «Татар-информ»

«Слабый морозец и снежок – лучше не придумаешь»

Из аномалии холода в аномалию тепла резко перескочит погода в конце 2021 года в столице Татарстана. Однако, согласно предварительному прогнозу на новогоднюю ночь, температура будет благоприятной и комфортной для зимних забав и прогулок.

«В конце декабря погода определяется “гребнем высокого давления”. Мы находимся в центре антициклона, стоят морозы, ночные и дневные температуры достаточно низкие. Среднесуточная температура 29 и 30 декабря ниже климатической нормы на 3 градуса. Затем в город придет циклон с запада, температура повысится и будет выше климатической нормы», – сообщил профессор КФУ.

Чем казанцам запомнился декабрь? Средняя температура последнего месяца уходящего года в городе оказалась на 1 градус выше нормы. При этом отмечается недобор осадков, которых вместо 43 выпало лишь 30 мм.

Какой будет самая волшебная ночь в году? В новогоднюю ночь в Казани температура воздуха опустится до 5 градусов мороза, выпадет небольшой снег. В дневные часы 1 января 2022 года ожидается -2 градуса. Таким образом, среднесуточная температура в первый день нового года будет выше нормы на 6-7 градусов. Среднесуточная норма в эти дни в столице Татарстана составляет примерно -10 градусов.

«Температурный фон на Новый год ожидается весьма комфортным. Будет слабый морозец, снежок – лучше не придумаешь», – подчеркнул Юрий Переведенцев.

Юрий Переведенцев: «Мы находимся в центре антициклона, стоят морозы, ночные и дневные температуры достаточно низкие. Среднесуточная температура 29 и 30 декабря ниже климатической нормы на 3 градуса» Фото: ИА «Татар-информ»

Оказывается, по статистике, чаще всего в новогоднюю ночь в Казани бывает теплая погода. Таким наблюдением поделился доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

«Мы посмотрели, как часто и какие температуры бывают на Новый год. Оказывается, что в преобладающем числе случаев температура в новогоднюю ночь составляет -2...-4 градуса. Хотя это ни в коем случае не прогноз, а просто забавная статистика», – сказал он.

По прогнозу Гидромета РТ, 31 декабря по республике будет облачно с прояснениями. Местами выпадет небольшой снег. Днем в отдельных районах возможна слабая метель. Ветер будет юго-восточный, умеренный. Минимальная температура воздуха ночью составит -11...-16 градусов. Максимальная температура воздуха днем ожидается на уровне -4...-9 градусов. На дорогах возможна гололедица.

1 января по республике будет облачно с прояснениями, временами возможен снег. В отдельных районах пройдет слабая метель. Ветер южный, умеренный. Минимальная температура воздуха ночью составит -5...-10 градусов, а максимальная температура воздуха днем ожидается на уровне -2...-7 градусов. На дорогах сохранится гололедица.

По предварительному прогнозу на новогоднюю ночь, температура будет благоприятной и комфортной для зимних забав и прогулок Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Рождественские и крещенские морозы придут в Казань по графику

Чем запомнилась погода в 2021 году жителям России? Итоги климатического года подвел на онлайн-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Романа Винфальд. Он отметил, что в 2021 году в стране было зафиксировано самое большое количество опасных явлений.

«Опасные явления – это явления, которые угрожают здоровью и жизни человека, деятельности хозяйствующих субъектов, нарушают функционирование отрасли экономики. За 11 месяцев наблюдалось 1155 опасных явлений по территории страны. До сих пор самое большое количество этих опасных явлений было в 2008 году – 1090», – проинформировал он.

За 11 месяцев 2021 года в нашей стране зафиксировано 388 опасных явлений, которые нанесли ущерб. Это интенсивные осадки в верховьях Амура, в Якутии выгорело огромное количество леса, сложная ситуация была на юге Европейской территории России, где наблюдались сильные ветра и грозы, которые даже привели к человеческим жертвам. В 2021 году волны тепла наблюдались по всей территории страны, минувшее лето было одним из самых жарких. По предварительным оценкам, 2021 год займет шестое место в общем рейтинге теплых лет, отметил Винфальд.

Согласно предварительному прогнозу Гидромета РФ, в 2022 году, начиная с 4 января, в Казань придет очередное похолодание. «У нас по-прежнему идет западный процесс, происходят колебания температуры, скачет давление. Нет устойчивых, длительных периодов», – отметил Юрий Переведенцев.

Обычно 7 января в столицу Татарстана приходят рождественские морозы, а 19 января – крещенские Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Согласно его данным, обычно 7 января в столицу Татарстана приходят рождественские морозы, а 19 января – крещенские.

«Расчеты наших коллег показывают, что на 70% такие приметы оправдываются. Никольские морозы имеют место быть, когда температуры опускаются ниже 20 градусов. Рождественские и крещенские морозы оправдываются примерно на 60%», – сказал профессор КФУ.

В первую декаду января температура в Казани будет немного выше нормы – примерно на 2 градуса. Это произойдет за счет теплого начала месяца.

В целом среднемесячная температура в январе в Казани будет на 0,5 градуса ниже нормы. Ожидается, что осадки выпадут на уровне нормы. Согласно данным метеостанции «Казань-Опорная», в норме среднемесячная температура в столице Татарстана в январе составляет -13 градусов, а количество осадков – 33 мм.