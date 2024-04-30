В последний день апреля в Татарстане ожидается до +20 градусов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 30 апреля, в Татарстане сохранится установившаяся ранее прохладная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой будет облачно с прояснениями. Местами на востоке республики пройдут небольшие дожди (в светлое время суток в Казани осадков не ожидается).

Северо-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с со временем поменяет направление на западное и северо-западное. Днем кое-где, включая столицу РТ, он опять будет усиливаться порывами до 14 м/с.

После ночных заморозков температура воздуха в дневные часы на территории региона составит от 15 до 20 градусов тепла (в Казани — от +18 до +20 градусов).