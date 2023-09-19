Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В поселке Юдино почти за 59 млн рублей отремонтируют водовод
В казанском поселке Юдино собираются привести в порядок участок водовода более чем за 58,9 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Из документации к тендеру следует, что подрядчику предстоит реконструировать водовод на улице Окраинная — от водопроводной насосной станции «2-го подъема» до улицы Магазинная.
Сначала исполнитель должен будет бульдозерами расчистить территорию и провести комплекс земляных работ для подготовки места. Затем будут уложены новые полиэтиленовые и стальные трубы, а также установлены прямоугольные колодцы.
Заказчиком выступает казанский МУП «Водоканал». Подача заявок завершится 2 октября, подрядчика определят 6 октября. Срок выполнения работ — два месяца с момента заключения договора.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Кировском районе Казани за полмиллиарда обновят систему водоотведения.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»