В поселке Юдино почти за 59 млн рублей отремонтируют водовод

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В казанском поселке Юдино собираются привести в порядок участок водовода более чем за 58,9 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что подрядчику предстоит реконструировать водовод на улице Окраинная — от водопроводной насосной станции «2-го подъема» до улицы Магазинная.

Сначала исполнитель должен будет бульдозерами расчистить территорию и провести комплекс земляных работ для подготовки места. Затем будут уложены новые полиэтиленовые и стальные трубы, а также установлены прямоугольные колодцы.

Заказчиком выступает казанский МУП «Водоканал». Подача заявок завершится 2 октября, подрядчика определят 6 октября. Срок выполнения работ — два месяца с момента заключения договора.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Кировском районе Казани за полмиллиарда обновят систему водоотведения.