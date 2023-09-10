Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Кировском районе Казани за полмиллиарда обновят систему водоотведения
На обновление сооружений по отведению сточных вод в Кировском районе столицы Татарстана, в том числе на ремонт канализационно-насосной станции, направят 0,5 млрд рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Подрядчику, в частности, предстоит вырубить деревья и кустарники (и впоследствии произвести компенсационные посадки), заменить ограждение канализационно-насосной станции, очистить дренажные системы и водоотводные канавы от ила, обустроить новые лежневые дороги.
На самой станции исполнитель работ должен привести в порядок кровлю, заменить дверные и оконные блоки, а также такие элементы электросети, как ячейки КСО (камер сборных одностороннего обслуживания). Помимо прочего, от него потребуется утилизовать ил и строительный мусор.
Заказчиком выступает Главстрой Республики Татарстан. Подача заявок завершится 14 сентября, итоги аукциона подведут 18 сентября. Подрядчик будет обязан выполнить работы к 12 декабря текущего года.
В 2021 году в Кировском районе Казани была запущена канализационно-насосная станция «Заречная», о чем сообщал «Татар-информ».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»