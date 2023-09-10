В Кировском районе Казани за полмиллиарда обновят систему водоотведения

КНС «Заречная» в 2021 году

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На обновление сооружений по отведению сточных вод в Кировском районе столицы Татарстана, в том числе на ремонт канализационно-насосной станции, направят 0,5 млрд рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчику, в частности, предстоит вырубить деревья и кустарники (и впоследствии произвести компенсационные посадки), заменить ограждение канализационно-насосной станции, очистить дренажные системы и водоотводные канавы от ила, обустроить новые лежневые дороги.

На самой станции исполнитель работ должен привести в порядок кровлю, заменить дверные и оконные блоки, а также такие элементы электросети, как ячейки КСО (камер сборных одностороннего обслуживания). Помимо прочего, от него потребуется утилизовать ил и строительный мусор.

Заказчиком выступает Главстрой Республики Татарстан. Подача заявок завершится 14 сентября, итоги аукциона подведут 18 сентября. Подрядчик будет обязан выполнить работы к 12 декабря текущего года.

В 2021 году в Кировском районе Казани была запущена канализационно-насосная станция «Заречная», о чем сообщал «Татар-информ».