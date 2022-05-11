В поселке под Пестрецами началось благоустройство места отдыха и развлечений

На детской площадке в поселке Осиновский близ села Пестрецы началось благоустройство места отдыха и развлечений. Сейчас там идут покрасочные работы. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

«Обновляют краску на детском оборудовании, лавочках. После объезда ряд поручений дал глава района Ильхам Кашапов. Обновят и качели — заменят некоторые элементы на новые. После покрасочных работ будет организована уборка территории», — уточнила пресс-секретарь Ляйсан Мифтахова.

Далее вся территория площадки будет вспахана и засеяна газоном. По периметру детского оборудования завезут песок, также установят мусорные баки.

На уборку уже вышли представители дошкольных образовательных учреждений. Сотрудники детских садов убрали мусор, сухую траву, мелкие кустарники, было вывезено несколько машин с мусором.

Ранее «Татар-информ» сообщал, как преобразятся парки Татарстана в 2022 году. Так, в Детском городке Пестрецов появится площадка с тактильными элементами.