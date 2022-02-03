В поселке Апастово до конца года построят хостел за 47,4 млн рублей

В поселке Апастово Апастовского района Татарстана возведут хостел стоимостью 47,4 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Средства будут направлены из бюджета республики. Тендер на строительство объявил Главстрой Республики Татарстан.

Хостел на 21 номер расположится на улице Красноармейской рядом с бассейном и универсальным спортзалом. В нем смогут разместиться 34 гостя.

Заказ предполагает выполнение строительно-монтажных и прочих работ, в том числе установку и монтаж оборудования. Работы включают архитектурно-строительные решения, специалисты должны обеспечить электроснабжение, внутреннюю канализацию, наладить отопление и вентиляцию, системы охранной сигнализации и произвести другие виды работ.

Заявки на участие принимаются до 9 февраля. Подрядчик станет известен 11 февраля. Возвести хостел необходимо до конца декабря 2022 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на строительство шести крытых футбольных манежей бюджет Татарстана выделит 458 млн рублей.