На строительство шести крытых футбольных манежей бюджет Татарстана выделит 458 млн рублей

Строительство шести крытых футбольных манежей планируется в Татарстане в 2022 году. На эти цели из бюджета республики направят почти 458 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, манежи будут располагаться в с. Высокая Гора на улице Стадионной, в Мензелинске на улице Мусы Джалиля, в Буинске на улице Школьной, в с. Средняя Камышла на улице Волкова, в Мамадыше на улице Давыдова и в Елабуге на улице Тугарова.

В проекте госконтракта говорится, что размер футбольной поляны у планируемых манежей составит 20х40 метров. Работы по строительству должны быть полностью выполнены до 30 декабря текущего года.