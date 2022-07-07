В поселках Казани заменили уже более трети из запланированных на этот год фонарей

В Казани с начала этого года уже установили 539 новых светильников на 36 улицах городских поселков. Всего в 33 жилых массивах в 2022 году предполагается заменить 1467 фонарей, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В частности, светильники установлены на улицах Тепловозников, Герцена и Черногорская в поселке Юдино, улице Героев Хасана в поселке Старые Горки, улице Лесная в поселке Отары, а также на ряде других улиц.

Накануне 25 новых фонарей из 48 запланированных появились в поселке Борисоглебское. Их установили на улице Шоссейная. Работы организованы в рамках программы восстановления наружного освещения в населенных пунктах Татарстана, инициированной Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

В целом замена светильников позволит решить вопросы по освещению более 100 поселковых улиц, уточнили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Помимо прочего, работы в поселках ведутся в рамках программы ремонта улично-дорожной сети. По ней должны смонтировать 835 фонарей на 57 участках. Освещение уже обновлено на улице Большая Красная в поселке Малые Клыки и на улице Изумрудная в Константиновке.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за 2021 год в Казани установили почти 6 тыс. фонарей.