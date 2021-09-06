В этом году в Казани установили почти 6 тыс. фонарей

С начала текущего года в Казани установлено 5926 новых светильников наружного освещения. Об этом на совещании в мэрии сообщил генеральный директор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.

«В 2021 году Казань приросла 5926 новыми светильниками, количество опор увеличилось на 3100 штук. Протяженность сетей наружного освещения удлинилась на 175 километров», — уточнил докладчик.

В рамках республиканской программы «Наш двор» реконструкцией систем наружного освещения охвачено 430 территорий многоквартирных домов, установлено 2050 опор освещения и 2543 новых светильника. «Всего за два года действия программы будет установлено 4757 светоточек, на что будет затрачено 355 млн рублей», — отметил гендиректор «Казэнерго».

В рамках программы по формированию комфортной городской среды сети наружного освещения построены в новом сквере на озере Чайковое, ЖК «Салават Купере» и сквере имени Толстого.

По капитальному ремонту сетей наружного освещения на территории образовательных учреждений установлены 235 опор освещения и 360 новых светильников.

По программе «Ремонт дорожно-уличной сети г. Казани» в текущем году установлена 551 опора. Также более 690 новых светильников появилось на улицах Лесная, Серова, Хлебозаводская и по дороге от улицы Хади Такташа до Центра гребных видов спорта.

Кроме того, АО «Казэнерго» принимало участие в создании наружного освещения по республиканской программе поддержки обманутых дольщиков на объектах по улицам Зур Урам (установлено 19 опор, 19 светильников), Четаева (29 опор, 34 светильника) и Чистопольская (27 опор, 31 светильник).

Выполнены работы по строительству сетей наружного освещения на Большом казанском кольце от улицы Техническая до улицы Магистральная, на автомобильной дороге от улицы Несмелова до ЖК «Серебряный бор», на разворотном узле по Оренбургскому тракту. В рамках реконструкции улиц Гладилова, Карла Маркса, Большой Красной установлено 162 светильника и 120 опор. «В исторической части города Казани устанавливаются дизайнерские чугунные опоры, соответствующие архитектурной среде», — отметил докладчик.

В этом году планируется выполнить работы по архитектурной подсветке нового общежития КГЭУ, зданий Минстроя РТ, Казанской ратуши, старообрядческого собора Покрова Пресвятой Богородицы, жилищных комплексов «Атлантис», «Мой ритм», «Нобелевский», «Солнечные город», Grand Rosa, «Август Астры», ЖК на улицах Патриса Лумубы и Серова.