В полуфинал «Битвы роботов» прошли три команды из России и одна из Индии

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В Казани состоялся второй этап суперфинала одной из самых зрелищных дисциплин Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» «Битвы роботов». Из восьми команд-участников в полуфинал смогли пройти лишь четыре, передает пресс-служба Минцифры РФ.

За титул чемпиона и денежный приз будут бороться три команды из России Energy Girls, Daddy Bots и «ТурбоМеХатроники» и DS ROBOTICS из Индии. Состязания пройдут завтра, 26 февраля, в 19.00 по московскому времени.

Состязания пройдут в несколько этапов. Сегодняшние победители сначала сразятся в полуфинале, после чего самые сильные выйдут в финал и сразятся за 1-е место. В это же время пройдут соревнования за 3-е место, а также среди выбывших из соревнований в первый день — за 9-12-е места.



Общий призовой фонд составляет 500 тыс. долларов. Отборочные этапы для участия в «Битве роботов» проходили в 2023 году в Перми и Москве. На них заявились 58 команд.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» будет проходить в Казани до 3 марта. Это спортивное шоу нового формата, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первых играх принимают участие 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран. Они состязаются в 21 инновационной дисциплине. Подробнее о расписании соревнований сегодня читайте на сайте «Татар-информа». Для удобства зрителей и участников организованы бесплатные шаттлы до «Казань Экспо».