В полтора раза в Татарстане выросла смертность младенцев из-за синдрома внезапной смерти

В Татарстане среди причин смерти детей до года стало больше синдрома внезапной детской смерти. Об этом на итоговом медсовете Детской республиканской клинической больницы рассказал главный врач больницы Айрат Зиатдинов.

В 2023 году в Татарстане умерли 112 младенцев. Причины младенческой смертности все те же – по словам главного врача, чаще всего дети умирают из-за заболеваний в перинатальном периоде, на втором месте – врожденные аномалии развития, на третьем – синдром внезапной детской смерти и смерть от внешних причин.

«Если два первых места в динамике уменьшаются. Особую тревогу вызывает рост почти в четыре раза смертности от внешних причин и в полтора раза от синдрома внезапной детской смерти», – рассказал он.

Главный педиатр Минздрава РТ Светлана Сенек добавила, что синдром внезапной детской смерти в общей структуре занимает около 30%. Установлено, что из-за этой причины скончались 6 детей.

Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал, в чем может быть причина внезапной детской смерти и как защитить своего ребенка от этого.