В Польше заявили, что польские санкции против России грозят катастрофой Балтийскому морю
Санкции, которые Польша ввела против России, грозят экологической катастрофой для Балтийского моря. Об этом сотрудник компании Sulzer Pumps Wastewater Poland Михал Дудек заявил в беседе с Onet.pl, передает РИА Новости.
Издание поясняет, что в конце апреля МВД Польши де-факто запретило деятельность 35 фирм — все они были под подозрением в связях с российским капиталом. Среди этих компаний была и Sulzer Pumps Wastewater Poland, которая работает в сфере очистки и транспортировки канализационных стоков, ее услугами пользуются сотни польских организаций.
Михал Дудек отметил, что установленное на очистных сооружениях нескольких городов и предприятий оборудование вот уже 10 лет работает без остановки и его внезапный выход из строя грозит загрязнением Балтийского моря.
«[При поломке] неочищенные сточные воды сбрасываются в приемник, то есть в реку, озеро или море», — уточнил Дудек.
Компания не сможет устранить возникшую проблему — у фирмы заблокированы топливные карты, лизинговая компания забрала автомобили, а телефоны скоро отключат из-за неуплаты.
«Мы не можем предоставлять услуги или предоставлять запасные части, независимо от того, находится ли устройство на гарантии или нет, — резюмировал представитель Sulzer Pumps Wastewater Poland. — Близится экологическая катастрофа».
Запад ввел ограничения против России из-за спецоперации на Украине, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным. На прошлой неделе Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций.