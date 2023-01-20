В Польше запустили мобильное приложение для поиска ближайшего бомбоубежища

В Польше создали специальное мобильное приложение, которое будет показывать местным жителям ближайшее к ним бомбоубежище, сообщил глава Государственной пожарной стражи генерал Анджей Бартковяк, слова которого приводятся на сайте радиостанции RMF FM. Он отметил, что сейчас приложение тестируется, пользоваться им жители смогут уже в течение ближайших нескольких недель.

Приложение по поиску бомбоубежищ интегрируют с уже существующим приложением «112».

Бартковяк также отметил, что недавно в Польше провели проверку убежищ и пришли к выводу, что в этой сфере нужно «многое сделать», так как за 30 лет в этом направлении ничего не предпринималось. Как показала проверка, всего в стране насчитывается 62 тыс. бомбоубежищ.

«Закон о защите населения готовится. Думаю, через несколько недель он будет в сейме. Там есть средства на то, чтобы навести порядок в убежищах», – указал Бартковяк.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил в ускоренном режиме подготовить убежища и системы оповещения, подчеркнув, что они «должны быть в порядке».