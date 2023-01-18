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Происшествия
18 января 2023  13:46
Елена Саляхова

Минниханов поручил в ускоренном режиме подготовить убежища и системы оповещения

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Системы оповещения населения и защитные укрытия должны быть приведены в готовность. С таким поручением на заседании итоговой коллегии ГУ МЧС России по РТ выступил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Выслушав доклад начальника ведомства Рафиса Хабибуллина, Минниханов отметил, что в сегодняшних реалиях необходимо быть готовыми к тому, чтобы вовремя обеспечить безопасность жителей Татарстана. В частности, на территории республики должна быть исправна система оповещения населения.

«Нам кажется, что система оповещения несет дежурный характер. А нынешние условия говорят нам о том, что она очень важна. Все должно быть готово и работу по подготовке нужно ускорить», – сказал Минниханов.  

Ранее Рафис Хабибуллин рассказал о планах модернизации объектов системы оповещения. Она должна пройти в два этапа и закончиться к 2030 году. 

«Мы видим, что уже ряд наших регионов сталкиваются с такими вопросами. Защитные сооружения, системы оповещения должны быть в порядке», – резюмировал Президент Татарстана.

#проверка системы оповещения #Рустам Минниханов
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