Минниханов поручил в ускоренном режиме подготовить убежища и системы оповещения

Системы оповещения населения и защитные укрытия должны быть приведены в готовность. С таким поручением на заседании итоговой коллегии ГУ МЧС России по РТ выступил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Выслушав доклад начальника ведомства Рафиса Хабибуллина, Минниханов отметил, что в сегодняшних реалиях необходимо быть готовыми к тому, чтобы вовремя обеспечить безопасность жителей Татарстана. В частности, на территории республики должна быть исправна система оповещения населения.

«Нам кажется, что система оповещения несет дежурный характер. А нынешние условия говорят нам о том, что она очень важна. Все должно быть готово и работу по подготовке нужно ускорить», – сказал Минниханов.

Ранее Рафис Хабибуллин рассказал о планах модернизации объектов системы оповещения. Она должна пройти в два этапа и закончиться к 2030 году.

«Мы видим, что уже ряд наших регионов сталкиваются с такими вопросами. Защитные сооружения, системы оповещения должны быть в порядке», – резюмировал Президент Татарстана.