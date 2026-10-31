В Польше президент экстренно вернулся в столицу из-за обострения конфликта

У здания Конституционного суда Польши проходят протесты на фоне конфликта вокруг его руководства. Президент Кароль Навроцкий, летевший в Сенегал, экстренно вернулся в столицу и провёл совещание с председателем суда Богданом Свенчковским, сообщает портал Onet.

В обращении, зачитанном собравшимся у здания Конституционного суда, Навроцкий заявил, что созывает срочное совещание с участием всех политических сил и парламентариев для возвращения конституционного порядка. Он призвал силовиков покинуть территорию инстанции и назвал стражей порядка «силами принуждения, направленными правительством».

В основе конфликта – противостояние проевропейских либералов во главе с премьер-министром Дональдом Туском и правых консерваторов-евроскептиков, которых представляет Навроцкий. Несколько дней назад стало известно о подготовке правящей коалиции к импичменту президента, однако эта процедура требует поддержки Конституционного суда, который сейчас возглавляет настроенный пропрезидентски Богдан Свенчковский.

В пятницу на сайте Конституционного суда появилась информация о приостановке исполнения обязанностей главой и вице-председателем Бартломеем Соханьским. На странице суда в соцсетях эти данные опровергли и обвинили причастных к «фейку» в попытке государственного переворота.

Формальной причиной конфликта стало несогласие парламентариев с тем, что президент отклоняет одобренные ими кандидатуры. Последним эпизодом противостояния стал отказ Навроцкого одобрить назначение судей, выдвинутых новым составом Сейма, включая Анну Корвин-Петровскую. ЕС встал на сторону парламента.

Корвин-Петровская объявила себя новым председателем Конституционного суда и предупредила о риске нарушения общественного порядка и угрозе жизни и здоровью сотрудников учреждения, обосновав этим отказ пускать в здание кого-либо, включая президента. Позднее она уточнила, что готова позволить лидеру страны войти, если будет доказано, что это безопасно.

Около 3:00 по московскому времени Навроцкий в сопровождении охраны пробился в здание Конституционного суда.