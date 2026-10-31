В Польше заявили о попытке госпереворота

Вице-председатель Конституционного трибунала Польши Бартоломей Соханьский заявил о попытке государственного переворота в стране после приостановки полномочий его самого и председателя трибунала – Богдана Свенчковского. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Решение о приостановке на месяц полномочий председателя и вице-председателя трибунала издала одна из судей этого органа – Анна Корвин-Пиотровская. Она также возложила на себя обязанности руководителя данной структуры. Генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек направил в тот же самый трибунал ходатайства о лишении Свенчковского и Соханьского судейской неприкосновенности.

У здания трибунала собрались протестующие, включая Свенчковского и депутатов Сейма. Отстраненный председатель попытался проникнуть на территорию судебного органа. Протестующие преодолели ограждение, но не смогли зайти внутрь – их не пропустили полицейские.

Беспартийный, но пользующейся поддержкой оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Президент Польши Кароль Навроцкий экстренно прервал поездку в Сенегал и вернулся в страну. В президентском дворце он встретился с Богданом Свенчковским и председателем Верховного суда Збигневом Капиньским, пишут издания Wydarzenia w Interia и Onet.

Ранее Капиньский назвал события, разворачивающиеся вокруг Конституционного трибунала, «беспрецедентными для демократического государства, управляемого законом». Корвин-Пиотровская же в эфире телеканала TVN24 выразила готовность встретиться с Президентом страны, но только с ним.

Премьер-министр Польши (и лидер входящей в правящий альянс партии «Гражданская коалиция») Дональд Туск увидел в происходящем возрождение законности. «Восстановление верховенства права – наш долг. После нескольких лет беззакония при правлении партии „Право и справедливость“ (PiS) этот процесс дается нелегко, порой бывает болезненным и требует решительных действий. Другого пути нет», – написал он в соцсети X (прежде Twitter).

В свою очередь член «Права и справедливости» – экс-президент Польши Анджей Дуда полностью опубликовал на своей странице в X статью 128 Уголовного кодекса Польши «Государственный переворот». Позднее, комментируя происходящее на телеканале Polsat News, он увидел в действиях Корвин-Пиотровской большевистские черты.

Историк и политик левого толка, член правления партии «Разем» Адриан Зандберг на том же телеканале предупредил о рисках, которые несет в себе тупиковая ситуация вокруг трибунала. Он выразил желание, чтобы она не разрешилась «через мост Понятовского, как в мае 1926 года». Тогда маршал Польши Юзеф Пилсудский осуществил военный переворот и установил автократический режим, сохранявшийся до его смерти в 1935-м.

В этом году входящие в правящую коалицию депутаты Сейма назначили в Конституционный трибунал четырех новых судей, включая Анну Корвин-Пиотровскую. Однако Богдан Свенчковский отказался допускать их к работе, сославшись на нарушения в процессе назначения и присяги. В результате новые судьи не могли начать работать, а кабинет Дональда Туска объявил все решения старого состава трибунала юридически недействительными.