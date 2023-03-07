В Польше опровергли заявление о поставке первых ЗРК Patriot на Украину

Министерство обороны Польши опровергло заявление своего руководителя Мариуша Блащака о доставке первых систем противовоздушной обороны Patriot американского производства на Украину. Об этом сообщает «Укринформ».

«Намерение вице-премьера — министра национальной обороны Мариуша Блащака заключалось в том, чтобы указать, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче батареи Patriot», — прокомментировали ситуацию в польском военном ведомстве.

Ранее министр обороны Польши в интервью испанской газете La Razon заявил, что не только танки Leopard 2 немецкого производства, о чем говорилось ранее, но и первые американские ЗРК Patriot уже переданы Украине.

«Благодаря усилиям Польши батареи Patriot и первые танки Leopard, среди прочего, достигли Украины. Мы являемся не только основным пунктом передачи помощи, но и одним из крупнейших доноров», — сообщил Блащак.

В польском Минобороны появление в испанском издания слов главы ведомства о передаче американских ЗРК украинской стороне объяснили трудностями перевода.

Кроме того, Мариуш Блащак заметил, что Польша с начала широкомасштабных боевых действий уже передала Украине оружия на 2,2 млрд долларов, причем в эту сумму не входят расходы на обучение солдат и стоимость передаваемых 14 танков Leopard 2A4.