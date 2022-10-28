В Польше начали подсчитывать потери во Второй мировой для возмещения Россией

В Польше началась подготовка расчета военных потерь, «причиненных СССР». В дальнейшем их направят России по аналогии с репарациями Германии, сообщает РИА Новости со ссылкой на польский МИД.

«Расчет военных потерь, причиненных СССР, будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые привели к составлению отчета о потерях, понесенных Польшей в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939-1945 годов», — подчеркивается в сообщении.

Напомним, что Варшава требует от Берлина 6,2 трлн злотых, или около 1,3 трлн долларов.

В российском МИД ранее отметили, что требование Польши о репарациях от России не более чем политические фантазии.