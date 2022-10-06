МИД назвал политическими фантазиями требования Польши о репарациях от России

Требования Польши о репарациях от России за Вторую мировую войну неадекватны и лежат в области политических фантазий. Таким мнением с РИА Новости поделился директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин.

«Неадекватные претензии польских политических кругов к России, связанные с потерями, которые понесла Польша в годы Второй мировой войны, лежат в области политических фантазий», — подчеркнул он.

Ранее Польша уже потребовала репарации от Германии. Ущерб, понесенный в годы Второй мировой, она оценила в 6,2 трлн злотых, или около 1,3 трлн долларов. Однако польские политики не раз говорили о том, что надеются получить компенсации и от России.

«Их вопиющая аморальность очевидна: ведь если бы не победа СССР над нацистской Германией, то Польши как национального государства польского народа не существовало бы, а миллионы поляков ждала бы незавидная участь порабощения и истребления от рук гитлеровцев», — заметил на это Тяпкин.

Ранее Польша и Германия также поддержали идею о российских репарациях для Украины. В МИД на это отметили, что не Варшаве и Берлину предъявлять Москве подобные претензии.