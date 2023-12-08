В Полпредстве Татарстана в Москве прошла встреча с 17 Героями России

Фото: полномочное представительство Татарстана в России

В Полномочном представительстве Татарстана в Москве состоялась встреча, приуроченная ко Дню Героев Отечества. Ее участниками стали 17 Героев Российской Федерации, сообщает пресс-служба полпредства.

Так, вечер посетили начальник Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Александр Лапин, Герой Советского Союза и первый Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Сергей Крикалев, вице-адмирал ВМФ РФ Сергей Кузьмин, заслуженный летчик-испытатель Марат Алыков, Ильяс Дауди, полковник Рафик Ихсанов, генерал-майор Вадим Макаров, летчик-испытатель Венер Мухаметгареев, генерал-майор Сергей Тулин, полковник Игорь Уразаев.

Среди участников были и семь новых обладателей звания, получивших его вместе с медалью «Золотая звезда» за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции. Сейчас военнослужащие являются слушателями Общевойсковой академии имени Фрунзе Вооруженных Сил России. Это выпускники Казанского высшего танкового командного училища Виталий Антонов, Степан Белов, Раиль Габдрахманов, Иван Додосов, Энвер Набиев, Артур Орлов. Также во встрече принял участие Герой России из Тюменской области Рустам Сайфуллин.

«Хочу выразить слова признательности каждому из вас. И гордимся, что у нас такая отважная молодежь», — обратился к ним полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин и рассказал присутствующим о каждом из молодых героев.

Во время встречи участники почтили минутой молчания память членов Клуба офицеров, которых не стало в этом году: Героя Российской Федерации Леонида Попова и Героя Советского Союза генерал-майора Александра Солуянова.

Затем Герой России Александр Лапин за помощь российским бойцам наградил полпреда Равиля Ахметшина нагрудным знаком группировки «Центр «Отважный», вручил главе Тетюшского района Рамису Сафиуллову и меценату Рафаэлю Фаизову благодарность от главнокомандующего Сухопутными войсками.

На мероприятии также присутствовали представители Минобороны, двукратная олимпийская чемпионка, полковник ВС РФ Светлана Ишмуратова, начальник Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Владимир Крюков и многие другие.

Завершением мероприятия стало вручение медали «100 лет ТАССР» адмиралу ВМФ РФ Виктору Кравченко, а героям — памятных медалей «100 лет генералу армии Махмуту Гарееву», изготовленных по заказу Полпредства Татарстана.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.